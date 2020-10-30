"Барыс" прервал серию поражений в КХЛ

Барыс – Куньлунь – 2:1.

Казахстанский "Барыс" победил китайский "Куньлунь" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает zakon.kz.

Заключительный матч октября для "Барыса" состоялся на домашней арене. В пятницу команда принимала "Куньлунь", ранее одержавший победы в четырех из пяти игр. В состав вернулся Антон Сагадеев, сменивший Дмитрия Гренца.

"Барыс" успешно провел стартовый период, забросив две шайбы. В равных составах после отличного прохода отличился Якоб Лилья. Спустя несколько минут уже в большинстве отметился Мэтт Фрэттин. Это первая шайба форварда в сезоне. На старте второго отрезка гости отыграли один гол – в неравных составах точный бросок на счету Николишина, - говорится в сообщении пресс-службы ХК "Барыс".

В третьем периоде заброшенных шайб не было. Следующий матч "Барыс" проведет 3-го ноября. Это будет перенесенный матч против рижского "Динамо", который состоится на "Барыс Арене".

Барыс – Куньлунь – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

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