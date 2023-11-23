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"Барыс" обыграл "Нефтехимик" и прервал серию поражений в КХЛ

"Барыс" в овертайме обыграл "Нефтехимик" и прервал серию поражений в КХЛ Фото: hcbarys.kz
"Барыс" 23 ноября 2023 года одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче Чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

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Встреча в Астане завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

В составе "Барыса" отличились Руслан Оспанов, Нельсон Ножье, Кирилл Савицкий и Понтус Оберг. У "Нефтехимика" дубль оформил Андрей Белозеров, еще одна шайба в активе Александра Дергачева.

"Барыс" прервал трехматчевую серию поражений, набрал 27 очков и теперь занимает 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" с 34 очками располагается на девятой строчке.

27 ноября "Барыс" примет подмосковный "Витязь". 

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