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МИД РК: Среди пострадавших от землетрясении в Турции казахстанцев нет

По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, наши дипломаты на связи с местными властями.

Фото : Reader.gr30 октября 2020, 22:33

В Министерство иностранных дел Казахстана сообщили, что среди пострадавших от мощного землетрясения в Турции нет граждан Казахстана, передает zakon.kz.

По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, наши дипломаты на связи с местными властями.

Число раненных на западе Турции достигло 321, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. Пострадал также греческий остров Самос.

Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.


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