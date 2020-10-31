Встреча министров иностранных дел продолжалась шесть часов.

Встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Женеве завершилась, сообщает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Встреча продлилась шесть часов, подробности переговоров пока неизвестны, - сказала Нагдалян.

Переговоры проходили в рамках Минской группы ОБСЕ. В них также принимали участие представители России, Соединённых Штатов и Франции.

Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом, — сказано в заявлении, распространённом пресс-службой ОБСЕ.

Отмечается, что Баку и Ереван также должны предоставить свои комментарии и вопросы, связанным с возможными механизмами верификации перемирия, в соответствии с московским заявлением.

Минская группа ОБСЕ заявила, что стороны конфликта должны выполнить все взятые на себя обязательства, а также прекратить огонь в гуманитарных целях. Баку и Ереван договорились активно участвовать в сборе останков и обмену ими на поле боя, работа сотрудников Международного Красного Креста при этом будет проводиться при гарантиях безопасности.

В течение недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена.

Наконец, Баку и Ереван, по заявлению ОБСЕ, должны проводить открытые и предметные переговоры с целью прояснения позиций сторон по основным параметрам плана по выходу из кризиса.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боеcтолкновения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!