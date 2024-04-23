Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане

Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 18:53 Фото: freepik
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turan.az, об этом Ильхам Алиев 23 апреля сообщил на встрече с участниками международного форума "COP29 и Green Vision for Азербайджан" в Университете ADA.

По его словам, если Ереван согласится, то следующая встреча пройдет в Казахстане.

Ильхам Алиев напомнил, что в соглашении под названием "Мадридские принципы" не было даже проекта мирного соглашения.

"Сейчас оно уже есть, у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Просто нужно проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", – добавил глава Азербайджана.

Ранее сообщалось, что 15 апреля Касым-Жомарт Токаев посетил Армению с официальным визитом. Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. 

Читайте также

Что будет в домах, которые построят для пострадавших от паводков
Что будет в домах, которые построят для пострадавших от паводков
Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в связи с паводками
Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в связи с паводками
Министр иностранных дел Великобритании посетит Астану
Министр иностранных дел Великобритании прилетит в Астану
Диана Абдуллаева
Азербайджан Армения Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: