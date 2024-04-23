Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turan.az, об этом Ильхам Алиев 23 апреля сообщил на встрече с участниками международного форума "COP29 и Green Vision for Азербайджан" в Университете ADA.

По его словам, если Ереван согласится, то следующая встреча пройдет в Казахстане.

Ильхам Алиев напомнил, что в соглашении под названием "Мадридские принципы" не было даже проекта мирного соглашения.

"Сейчас оно уже есть, у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Просто нужно проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", – добавил глава Азербайджана.

Ранее сообщалось, что 15 апреля Касым-Жомарт Токаев посетил Армению с официальным визитом. Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.