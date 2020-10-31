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Последствия землетрясения в Турции и Греции

30 октября в акватории Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Фото : Mehmet Ozdogru Keystone Press Agency Globallookpress31 октября 2020, 09:50

В Турции и Греции произошло мощное землетрясение, сообщает zakon.kz.

В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения.

Фото: Tuncay Dersinlioglu / Reuters

Фото: Ismail Gokmen / AP

Фото: Ismail Gokmen / AP

Фото: Tuncay Dersinlioglu / Reuters

Фото: Usame Ari / Getty Images

Фото: Usame Ari / Getty Images

Фото: Michael Svarnias / AP

В Греции на острове Самос пострадали около 20 человек.

Фото: Michael Svarnias / AP

Фото: Michael Svarnias / AP

Фото: Nikos Chatziiakovou / imago-images.de / Global Look Press

Фото: ZUMA / ТАСС


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