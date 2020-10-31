Последствия землетрясения в Турции и Греции
30 октября в акватории Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 6,6.
Фото : Mehmet Ozdogru Keystone Press Agency Globallookpress31 октября 2020, 09:50
В Турции и Греции произошло мощное землетрясение, сообщает zakon.kz.
В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения.
Фото: Tuncay Dersinlioglu / Reuters
Фото: Ismail Gokmen / AP
Фото: Ismail Gokmen / AP
Фото: Tuncay Dersinlioglu / Reuters
Фото: Usame Ari / Getty Images
Фото: Usame Ari / Getty Images
Фото: Michael Svarnias / AP
В Греции на острове Самос пострадали около 20 человек.
Фото: Michael Svarnias / AP
Фото: Michael Svarnias / AP
Фото: Nikos Chatziiakovou / imago-images.de / Global Look Press
Фото: ZUMA / ТАСС
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