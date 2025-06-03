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Мир

Есть пострадавшие: в Турции произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 08:23 Фото: Zakon.kz
3 июня в 4:17 по времени Астаны в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,8. Оно затронуло турецкий город, сообщает Zakon.kz.

По информации TRT Haber, Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) зафиксировало подземный толчок магнитудой 5,8 с эпицентром в Средиземном море.

Установлено, что землетрясение произошло на глубине 67,91 км, в 10,43 км от района Мугла города Мармарис (Турция). В районах, где ощущалось землетрясение, некоторые граждане для своей безопасности отправились в парки и сады.

К данному часу известно об одном погибшем и 69 раненых.

Губернатор Муглы Идрис Акбийик сообщил, что после землетрясения не произошло последствий, которые могли бы повлиять на общую жизнь города в сфере энергоснабжения и инфраструктуры, газоснабжения, питьевого водоснабжения и канализации. В жилых зданиях по всему городу не было разрушений. Он заявил, что полевые работы в регионе продолжаются.

Ранее 2 июня Турцию сотрясло сразу два землетрясения за сутки.

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Аксинья Титова
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