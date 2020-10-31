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Елбасы направил телеграмму соболезнования президенту Турции

В результате землетрясения в Измире погиб 21 человек.

Фото : акорда31 октября 2020, 12:31

Первый Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о пострадавших и жертвах в результате произошедшего землетрясения в провинции Измир, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Турции. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и верю, что братский турецкий народ достойно преодолеет эти трудности, - говорится в телеграмме.

30 октября на западе Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,6. В результате землетрясения в Измире погиб 21 человек. Пострадало более 800 человек.


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