Кадыров потребовал от Жириновского извинений
До этого лидер ЛДПР раскритиковал высказывания главы Чечни в адрес французского президента Макрона.
Фото : ТАСС31 октября 2020, 13:28
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова по поводу высказываний Кадырова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Об этом глава республики написал в Telegram.
Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва, — написал Кадыров.
Глава Чечни пояснил, что слова Жириновского его удивили и возмутили.
Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе, <...> почему-то вспомнил про хозяйственные и экономические вопросы, но если бы он хоть раз у меня поинтересовался ими (что никогда не происходило), то получил бы максимально развернутый ответ и убедился, что с этим в республике все в порядке, — написал Кадыров.
Ранее Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона.
Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться, — сказал лидер ЛДПР.
Глава Чечни посчитал высказывания Жириновского самопиаром и посоветовал не касаться религиозных тем.
Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский, — добавил Кадыров.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046064-3ee743b5661d5dc856c6f2c5079e6610
Сейчас читают