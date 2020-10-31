Кадыров потребовал от Жириновского извинений

До этого лидер ЛДПР раскритиковал высказывания главы Чечни в адрес французского президента Макрона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова по поводу высказываний Кадырова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом глава республики написал в Telegram.

Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва, — написал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что слова Жириновского его удивили и возмутили.

Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе, <...> почему-то вспомнил про хозяйственные и экономические вопросы, но если бы он хоть раз у меня поинтересовался ими (что никогда не происходило), то получил бы максимально развернутый ответ и убедился, что с этим в республике все в порядке, — написал Кадыров.

Ранее Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона.

Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться, — сказал лидер ЛДПР.

Глава Чечни посчитал высказывания Жириновского самопиаром и посоветовал не касаться религиозных тем.

Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский, — добавил Кадыров.

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