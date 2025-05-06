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Мир

Я не решаю: Кадыров о своей просьбе об отставке

Рамзан Кадыров объяснил свою просьбу об отставке, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 23:26 Фото: Telegram/RKadyrov
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором заявил, что многие не поняли смысл его высказывания, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он уточнил, что является пехотинцем и командным человеком, подчеркнув, что он выполняет приказы.


"Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики, или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек – наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", – написал он.

Уточним, что до этого поста российские СМИ писали, что глава Чечни прокомментировал слухи о его отставке, заявив, что он сам просит освободить его от должности и надеется, что просьбу поддержат.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года.

Ранее сообщалось, что 17-летнего сына Рамзана Кадырова объявили секретарем Совета Безопасности Чечни. Для Адама Кадырова это очередной высокий пост.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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