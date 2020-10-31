Полина Гагарина и Сергей Шнуров едва не подрались из-за казахстанки на шоу "Голос"

Оксана Устина выбрала команду лидера группировки "Ленинград".

Полина Гагарина и Сергей Шнуров едва не подрались из-за казахстанки Оксаны Устиной на шоу "Голос", сообщает zakon.kz.

Оксана Устина исполнила песню Полины Гагариной "Драмы больше нет", чем впечатлила всех наставников.

В этой песне я услышал настоящую взрывную эмоцию. Честно признаюсь, песни Полины Гагариной я не очень люблю. Но в вашем прочтении она заиграла совершенно иными красками и даже заставила меня повернуться, - подчеркнул Сергей Шнуров.

В ответ на такое заявление, певица кинула в лидера группы "Ленинград" блокнот, оказавшийся под рукой. После артисты обменялись колкостями.

Глубокий голос, сильный вокал и эмоциональное выступление заставило Валерия Сюткина, Полину Гагарину и Сергея Шнурова обернуться. В конечном итоге казахстанка Оксана Устина выбрала команду лидера группировки "Ленинград".

"Голос" насчитывает уже восемь успешных сезонов, сейчас в эфире транслируется девятый сезон. Сотни претендентов пробовались на участие в передаче, однако не всем посчастливилось выйти на сцену.

Оксана Устина в интервью после слепых прослушиваний призналась, что ее преследует злой рок: во всех вокальных конкурсах, где она участвовала, Оксана останавливается в одном шаге от победы.

Вокалистка заявила, что в этом году намерена разорвать этот порочный круг!

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