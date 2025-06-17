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Культура и шоу-бизнес

Сергей Шнуров воссоединился с одной из бывших жен

российский певец Сергей Шнуров, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 10:52 Фото: Instagram/leningrad_on
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров дал понять о воссоединении с бывшей женой, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о дочери миллиардера из Екатеринбурга Ольге Абрамовой, с которой Шнуров прожил в браке шесть лет и у пары родились двое детей. Осенью 2024 года они развелись. Инициатором была Абрамова, причина расставания не сообщалась.

И, судя по всему, пара снова вместе. К такому выводу пришли СМИ и поклонники артиста 14 июня на концерте группы "Ленинград", где в первых рядах присутствовала экс-супруга Шнурова, причем она не просто была в его команде. Во время исполнения одной из песен певец спустился к ней со сцены, они станцевали медленный танец, 52-летний Шнуров поцеловал и обнял Абрамову.

Ольга Абрамова – четвертая жена лидера группировки "Ленинград". Как пишет "СтарХит", ходили слухи, что якобы Ольга была причиной разлада в третьем браке Шнурова. Он увлекся молодой блондинкой, еще будучи женатым на Матильде. Хотя некоторые уверяли, что неверной была она сама.

Певец также был женат на Марии Исмагиловой, которая подарила ему первенца – дочь Серафиму. Говорят, женщина ушла от музыканта, не выдержав особенностей богемной жизни. Второй избранницей артиста была Светлана Костицына. От этих отношений у Шнурова есть сын Аполлон, которому сейчас 25 лет.

15 июня 2025 года стало известно, что 52-летний российский актер Андрей Мерзликин подал на развод с супругой после 20 лет брака, у пары четверо детей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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