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Бабакумаров посетил Центр адаптации несовершеннолетних в Алматы

Центр будет обеспечен ноутбуками и планшетами для обучения детей.

Фото : Акимат Алматы31 октября 2020, 14:14

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров посетил Центр адаптации несовершеннолетних, где ознакомился с условиями поддержки и социализации детей, сообщает zakon.kz.

В центре обеспечивается кратковременное содержание, адаптация и дальнейшее устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а также проводится профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.

В ходе посещения центра заместителем акима Алматы Ержаном Бабакумаровым рассмотрены вопросы организации дополнительного обучения и развивающих занятий несовершеннолетних. В условиях пандемии коронавируса особо рассмотрен вопрос соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности и карантина в организации.

Центр будет обеспечен ноутбуками и планшетами для обучения детей. Кроме того, будет обновлен библиотечный фонд и установлены детские спортивные площадки на территории центра. В рамках программы "Дорожная карта занятости" ведется текущий ремонт здания, завершение которого планируется в ноябре текущего года.


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