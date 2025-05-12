Утверждены правила содержания детей в центрах адаптации

Министр просвещения приказом от 29 апреля 2025 года утвердил Правила и условия содержания несовершеннолетних в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, сообщает Zakon.kz.

В центры адаптации несовершеннолетних и центры поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, принимаются:

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей, – дети, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения;

безнадзорные и беспризорные дети в возрасте от трех до 18 лет для установления родителей или иных законных представителей;

дети, направляемые в специальные организации образования;

дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.

Помещение, перевод и выпуск несовершеннолетних в центры (из центров) осуществляется в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предусмотрено, что в центрах в течение календарного года несовершеннолетним, их родителям и иным законным представителям, нуждающимся в специальных социальных услугах, оказываются специальные социальные услуги в виде: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-культурных, социально-экономических, социально-правовых услуг.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.