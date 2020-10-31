В Атырау доставлены двенадцать новых машин скорой помощи

До конца года планируется поставить еще восемнадцать.

В Атырау медицинским учреждениям переданы 12 автомобилей скорой помощи марки УАЗ. В церемонии передачи ключей от автомобилей принял участие аким области Махамбет Досмухамбетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

Выступая на церемонии, глава региона Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что здоровье и безопасность населения региона всегда на первом месте.

Мы тщательно подготовились ко второй волне возможной пандемии в регионе. Подчеркну, что Правительство оказало большую поддержку в обеспечении медицинского сектора необходимым транспортом. Например, ранее в этом месяце в регион прибыли 22 новые машины скорой помощи. До конца года планируется поставить еще восемнадцать.

Кроме того, комплекс передвижных диагностических медицинских лабораторий предоставлен Индерскому, Исатайскому, Кызылкогинскому, Макатскому и Махамбетскому районам. В настоящее время мобильные диагностические медицинские комплексы есть во всех семи районах. В каждом из них врачи могут принимать до 150 человек в день и диагностировать более шестидесяти наименований заболеваний. Также недавно передвижная лаборатория была переведена в областной пункт борьбы с инфекционными заболеваниями.

Как известно, в марте под эгидой спонсорства одного из банков поликлиникам было передано 8 медицинских автомобилей. Таким образом, в этом году транспортный парк областной медицинской сферы был существенно обновлен и пополнен. Сегодня Каспийский трубопроводный консорциум продолжил добрую традицию. Спонсировано и предоставлено 12 машин скорой помощи марки УАЗ. Я благодарен представителям компании за их вклад в улучшение социальной ситуации в регионе, - сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.

В свою очередь, заместитель генерального директора АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Кайыргельды Кабылдин рассказал о работе компании над социальными проектами.

На основе социальной программы АО "Каспийский трубопроводный консорциум" ежегодно выделяет до 3- ех миллионов долларов. На основе данной программы строятся детские сады, школы, больницы, зоны отдыха, спортивные площадки. Для того чтобы сохранить стабильность в регионе в случае пандемии и предотвратить эпидемию, мы предоставляем в регион машины скорой помощи.

Мы надеемся, что это поможет врачам в их работе. До конца года планируем сдать аппарат компьютерной томографии, - сказал он.

Отметим, что 12 новых машин скорой помощи будут доставлены в Курмангазинский, Исатайский, Кызылкогинский, Макатский и Махамбетский районы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!