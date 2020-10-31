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Главная военная инспекция: выявить и устранить

Исправность "механизма" в Вооруженных Силах проверяет Главная инспекция Министерства обороны.

Фото : пресс-служба Министерства обороны РК31 октября 2020, 18:05

Сегодня главной инспекции Министерства обороны исполняется 26 лет. Все эти годы подразделение справлялось с задачей – обнаружить слабые места в деятельности войск, передает zakon.kz.

Офицеры Главной инспекции не только вскрывают недостатки, но и помогают их устранить в самые короткие сроки.

Все процессы, касающиеся боеготовности личного состава, порядка, состояния техники и вооружения, должны быть отлажены и работать как часы. Исправность "механизма" в Вооруженных Силах проверяет Главная инспекция Министерства обороны. Информация о том, в какой части и когда появятся офицеры этого подразделения, держится в строгом секрете. Проверки в воинских частях проводятся в условиях максимально приближенным к боевым.


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