Общество

Больше выпускников военных кафедр намерены призывать в армию Казахстана

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 20:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве обороны в Мажилисе 27 ноября 2025 года рассказали, сколько офицеров не хватает Вооруженным силам Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизацинной работы Генштаба Вооруженных сил Азамат Айдабулов отметил, что на сегодня армии нуждается в 8 тыс. офицерах.

"Каждое региональное командование подает заявки, вносится представление правительства и местные органы военного управления, то есть департаменты по делам обороны призывают 700 человек. В этом году мы будем призывать по специальностям: медиков, инженеров по военно-техническим специальностям, специалистов по БПЛА, IT-офицеров. И по всем специальностям Департамент кадров распределяет, и мы набираем этих офицеров. С каждым годом мы будем увеличивать эту потребность и закрывать через наш мобилизационный резерв", – отметил он.

Заместитель министра обороны Серик Бурамбаев позже в кулуарах сообщил, что такие призывники будут служить в армии два года.

"Они призываются на те специальности, где у нас есть нехватка, – на узкие специальности. При этом они правами и льготами пользуются теми же, что и кадровый офицер: он также утром приходит на службу и вечером, если нет дежурства, уходит домой по окончании рабочего дня. На выходных он дома, получает денежное вознаграждение и пользуется теми же социальными льготами, которыми пользуется кадровый офицер. Но он служит два года, да", – заявил он.

Ранее он рассказал, что можно заплатить и не служить в армии.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
