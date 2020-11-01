Сагинтаев проверил ход работ по водоснабжению Наурызбайского района

Сагинтаев подчеркнул, что масштабное развитие инженерной и автотранспортной инфраструктуры Наурызбайского района находится на особом контроле.

Бакытжан Сагинтаев проверил ход инфраструктурного развития Наурызбайского района, сообщает zakon.kz.

Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил объекты строительства сетей водоснабжения, дорог и освещения Наурызбайского района.

В своем Instagram-аккаунте аким Алматы Б. Сагинтаев подчеркнул, что масштабное развитие инженерной и автотранспортной инфраструктуры Наурызбайского района находится на особом контроле.

Поставлена задача довести в ближайшие годы обеспеченность центральным водоснабжением до 100%, которая сегодня составляет всего 30%. Во время рабочего объезда проверил ход строительства сетей водоснабжения и водоотведения. В микрорайоне Тастыбулак работу завершим до конца года. В следующем году планируем построить сети в микрорайонах Акжар, Курамыс, Таужолы, Каргалы, Жайлау, Шугыла и станцию водоподготовки "Каргалы", — написал Б. Сагинтаев.

По его данным, в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведется пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до границы города. Общая протяженность участка 5,3 км. На пересечении с ул. Ашимова строится автодорожная развязка.

Аким Алматы Сагинтаев поручил руководителю Управления земельных отношений города ускорить решение вопросов с выкупом земельных участков, попадающих в зону строительства.

Задача – завершить проект в следующем году с тем, чтобы разгрузить трафик в западном направлении, — отметил аким мегаполиса.

Также в следующем году планируется завершить реконструкцию ул. Кунаева (продолжение ул. Жандосова) от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. Таусамалы. Дорога протяженностью 1,2 км будет расширена до 4 полос с устройством тротуаров и арычной сети. В районе на сегодняшний день заасфальтировано 48 км дорог на 57 улицах. На 147 улицах проведен текущий ремонт дорог. На 34 улицах построены новые тротуары и 18,7 км арычных сетей.

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