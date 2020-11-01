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Сагинтаев проверил ход работ по водоснабжению Наурызбайского района

Сагинтаев подчеркнул, что масштабное развитие инженерной и автотранспортной инфраструктуры Наурызбайского района находится на особом контроле.

Фото : zakon.kz.1 ноября 2020, 12:44

Бакытжан Сагинтаев проверил ход инфраструктурного развития Наурызбайского района, сообщает zakon.kz.

Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил объекты строительства сетей водоснабжения, дорог и освещения Наурызбайского района.

В своем Instagram-аккаунте аким Алматы Б. Сагинтаев подчеркнул, что масштабное развитие инженерной и автотранспортной инфраструктуры Наурызбайского района находится на особом контроле.

Поставлена задача довести в ближайшие годы обеспеченность центральным водоснабжением до 100%, которая сегодня составляет всего 30%. Во время рабочего объезда проверил ход строительства сетей водоснабжения и водоотведения. В микрорайоне Тастыбулак работу завершим до конца года. В следующем году планируем построить сети в микрорайонах Акжар, Курамыс, Таужолы, Каргалы, Жайлау, Шугыла и станцию водоподготовки "Каргалы", — написал Б. Сагинтаев.

По его данным, в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведется пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до границы города. Общая протяженность участка 5,3 км. На пересечении с ул. Ашимова строится автодорожная развязка.

Аким Алматы Сагинтаев поручил руководителю Управления земельных отношений города ускорить решение вопросов с выкупом земельных участков, попадающих в зону строительства.

Задача – завершить проект в следующем году с тем, чтобы разгрузить трафик в западном направлении, — отметил аким мегаполиса.

Также в следующем году планируется завершить реконструкцию ул. Кунаева (продолжение ул. Жандосова) от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. Таусамалы. Дорога протяженностью 1,2 км будет расширена до 4 полос с устройством тротуаров и арычной сети. В районе на сегодняшний день заасфальтировано 48 км дорог на 57 улицах. На 147 улицах проведен текущий ремонт дорог. На 34 улицах построены новые тротуары и 18,7 км арычных сетей.


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