85% электрических сетей Наурызбайского района полностью изношены – Досаев рассказал о решении проблемы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Наурызбайского района 25 июля 2024 года рассказал, что модернизация электрических сетей и трансформаторных подстанций – одна из важных задач развития инженерной инфраструктуры в этом районе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В акимате города отметили, что на сегодня 85% электрических сетей района полностью изношены и это приводит к регулярным аварийным отключениям. Для обеспечения района стабильным электроснабжением в сентябре 2021 года подрядной организацией была начата реконструкция электрических сетей в микрорайонах Акжар, Карагайлы, Курамыс, Рахат, Таусамалы и Шугыла. Однако в ноябре того же года из-за удорожания проект был приостановлен.

Работы возобновили после корректировки в июне 2023 года.

По проекту уже установлено 854 опоры из 1231 запланированной и модернизировано 11,2 км электрических линий. Дополнительно будет установлено 26 трансформаторных подстанций. Работы планируется завершить до конца сентября этого года. В результате износ сетей будет снижен на 30%.

"По линии АО "Алатау жарык компаниясы" проведен капитальный и текущий ремонт 17 трансформаторных подстанций и 98 км электрических линий. До конца года будет отремонтировано еще 54 трансформаторных подстанции и 150 км электрических сетей", – сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Он добавил, что для обеспечения качественным наружным освещением с начала года заменено более 20 км воздушных и кабельных линий и 2530 светильников. До конца года планируется провести модернизацию еще 3 км воздушных и кабельных линий, а также заменить 3 тыс. светильников и 50 опор освещения. Дополнительно до конца года в рамках Бюджета народного участия планируется установить линии наружного освещения на 35 оставшихся неосвещенных улицах и в переулках района.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочей поездки посетил несколько объектов в Наурызбайском районе, проинспектировав ход их благоустройства. Что нового появилось в молодом районе южной столицы для жителей, рассказал корреспондент Zakon.kz.