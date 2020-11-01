В Стамбуле прогремел взрыв, горит городская больница

По предварительной информации, пожар возник во время теплоизоляции строящегося здания в кампусе медицинского факультета.

В здании больницы медицинского факультета Стамбульского университета возник пожар, передает zakon.kz со ссылкой на Haberler.

До этого на месте происшествия раздались звуки взрыва. На место созваны пожарные и чрезвычайные службы, о пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхнем этаже здания.

Власти заявили, что пожар взят под контроль и работы по тушению продолжаются.

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