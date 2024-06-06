Мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции недалеко от Еревана
Фото: Facebook/Наталья Оганова
6 июня пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в Facebook заявил, что газозаправочная станция взорвалась на 2-м км участка дороги Ереван – Севан, в результате взрыва возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.
По его словам, на место происшествия выехали восемь пожарных отрядов МВД Еревана. Информация о пострадавших и повреждениях не сообщалась.
"По предварительной информации, есть пострадавшие. В настоящее время на месте взрыва ведутся работы по тушению пожара. На месте происшествия находятся 12 пожарных расчетов МЧС. Работы координирует директор Спасательной службы-замглавы МВД Камо Цуцулян", – говорится в сообщении.
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