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Мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции недалеко от Еревана

взрыв на АЗС в Ереване, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 01:38 Фото: Facebook/Наталья Оганова
6 июня пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в Facebook заявил, что газозаправочная станция взорвалась на 2-м км участка дороги Ереван – Севан, в результате взрыва возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на место происшествия выехали восемь пожарных отрядов МВД Еревана. Информация о пострадавших и повреждениях не сообщалась.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. В настоящее время на месте взрыва ведутся работы по тушению пожара. На месте происшествия находятся 12 пожарных расчетов МЧС. Работы координирует директор Спасательной службы-замглавы МВД Камо Цуцулян", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что родителей оштрафовали за пожар в лесу, который устроили дети в Павлодаре.

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