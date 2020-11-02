Бывшая премьер-министр Молдавии обошла на выборах действующего президента

Об этом свидетельствуют данные 98,04% протоколов с избирательных участков.

Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента республики, набирая 34,39% голосов и обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 34,11% голосов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные 98,04% протоколов с избирательных участков.

Ранее Додон опережал Санду более чем на три процента.

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набирает 16,9% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванова - 6,75%.

Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получает 3,24% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,42%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,18%.

Центризбирком Молдавии уже обработал все протоколы с участков внутри страны, осталось дождаться завершения голосования в США и Канаде.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен состояться 15 ноября.

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