"Танцующий" мост починили

Дорожники установили шарнирно-анкерные крепления и отремонтировали деформационные швы.

"Танцующий" мост в Акмолинской области снова в строю, передает zakon.kz.

В МИИР РК сообщили, что эксплуатирующей компанией были выполнены все необходимые ремонтные работы по восстановлению путепровода.

Дорожники установили шарнирно-анкерные крепления и отремонтировали деформационные швы, - отмечается в сообщении.

13 октября в соцсетях появилось видео, с "танцующим" полотном моста в поселке Шортанды. В "КазАвтоДоре" сообщили, что с 14 октября введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств по путепроводу на 75-м км транспортной развязки (п. Шортанды) платного участка Нур-Султан - Щучинск.

Из-за результате несбалансированности веса пролетов на мосту произошел отрыв деформационного шва от устоев, из-за этого консольная часть пролетного строения переместилась вверх, образовав дефект.

Необходимо отметить, что данный путепровод находится более 12 лет в эксплуатации. Его протяженность составляет 70 метров. Сейчас по транспортной развязке км 75 платного участка Нур-Султан - Щучинск обеспечен безопасный и бесперебойный проезд автотранспортных средств, - сообщили в МИИР.

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