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Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате

комментарий акимата Фото: Zakon.kz
Пресс-служба акимата города Алматы прокомментировала расширение деформационного шва на разворотном автомобильном мосту, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по пр. Райымбека западнее ул. Ашимова проводились в 2014-2015 гг.

"Совместно со специалистами ТОО "Казахский Промтранспроект" осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, соответственно, в летний период наоборот". Пресс-служба акимата Алматы

Как уточняется, дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно – выдавливание резинового компенсатора с наполнителем. В связи с чем на 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде (Справочно: в 2023 году по г. Алматы отремонтированы деформационные швы на 6 мостах.)

"На сегодняшний день причин к ограничению движения по эстакаде не выявлено. Специалистами проводятся предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения. Водителям рекомендуется сохранять установленный на эстакаде скоростной режим (40 км/ч)". Пресс-служба акимата Алматы

Дополнительная информация будет предоставлена после получения заключений от специалистов.

Ранее сообщалось, что на разворотном автомобильном мосту в Алматы разошелся шов.

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