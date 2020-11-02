15-летнего подростка чуть не посадили за убийство иностранца в Атырау

Сейчас по делу - другой подозреваемый.

В Атырау завершено расследование убийства гастарбайтера из Узбекистана. Первым подозреваемым был 15-летний школьник. Однако его адвокат сумел доказать невиновность подростка, передает zakon.kz.

Информация о деле была опубликована на сайте Polisnews.

19 мая на стройке частного дома в мкр "Жулдыз-2" был обнаружен труп гражданина Узбекистана Адильбека Бекиметова, с признаками насильственной смерти. Его нашел хозяин стройки.

Экспертиза показала, что Бекимбетов скончался от закрытой тупой травмы живота, разрыва спинки кишечника.

Оперативники устанавливали связи погибшего. И пришли к Сауле К. (имя изменено), которой Бекиметов звонил 17 мая.

Ничего не объяснив, меня попросили проехать с ними в отделение полиции, расположенное в микрорайоне "Алмагуль", где показали для опознания фото мужчины. В нем я узнала Адильбека, который раньше у нас дом строил, и рассказала, что он действительно звонил, а потом и приходил. Пришел он 17-го вечером, выпивший, с пакетом в руках, а мы всей семьей как раз на ауызашар собрались. Практически уже выходили из дома. Я объяснила это Адильбеку, и мы ушли, - рассказывает Сауле. - Вернувшись из гостей, мы увидели, что он до сих пор находится возле нашего дома. Пакета при нем уже не было. Может, у Адиля (мы всегда так его называли) еще спиртное было, и он все это время сидел, допивал – не знаю. Но зато я знала его как порядочного, спокойного человека, поэтому сначала предложила, а потом и вызвала через inDriver такси, на котором он и уехал.

После дачи показаний женщину отпустили, но в тот же день снова забрали в отделение. И в этот раз с ней забрали и 15-летнего сына.

Нас развели по разным кабинетам и принялись допрашивать. Как угрожали моему сыну, я узнала уже позже, а мне говорили: "Ведь твой сын узбека ударил за то, что он оскорбил тебя. Он уже признался в этом. Зачем ты сына покрываешь? Дай показания, что он один раз его ударил, ничего ему за это не будет. За гражданина Узбекистана никто особо беспокоиться не станет, - рассказала Сауле.

Допросы шли до глубокой ночи. Издание пишет, что 15-летнего Куаныша (имя изменено), в нарушение норм УПУ РК, изначально допрашивали без участия законных представителей, педагога, адвоката и психолога. Позже в полицию привезли школьного учителя и государственного (дежурного) адвоката. Но на тот момент полицейские уже получили признательные показания.

Поверив полицейским, что "ничего не будет" и, видимо, желая побыстрее закончить весь этот кошмар, Сауле была вынуждена оговорить родного сына! Диктофонную запись ее "признания" оперативники тут же продемонстрировали Куанышу, после чего он тоже "сознался", - пишет Polisnews.

Мать подростка отпустили, а его поместили в ИВС. 20 мая суд санкционировал ему "домашний арест". Досудебное расследование велось по ст. 106 ч. 3 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Поняв, что может произойти непоправимое, Сауле написала на полицейских заявление в прокуратуру и обратилась к адвокату Нурлану Жолболову.

Первым делом, благодаря сохранившейся в телефоне истории вызовов такси, удалось установить куда именно гражданин Узбекистана поехал от дома моего подзащитного. Оказывается, в тот поздний час он отправился в пригородный поселок Бирлик, где сидел на крыльце частного дома, хозяин которого, увидев пьяного, позвонил на 102. И нам очень повезло, что один из домочадцев снял на видео, как во втором часу ночи полицейский наряд забирал Бекиметова, - рассказал адвокат.

Далее он установил, что полицейский экипаж отвез Бекиметова в наркологию - "Атырауский областной центр психического здоровья", расположенный в микрорайоне "Балыкши". Произошло это в ночь с 17 на 18 мая.

Согласно заключению фельдшера наркологии, которое приобщено к материалам дела, Бекиметову определили среднюю степень алкогольного опьянения. При этом, как пишет фельдшер, внешний вид освидетельствуемого неопрятен, кровоподтеков, ссадин и ранений нет. В данном учреждении, в каждом коридоре, в каждом кабинете установлены видеокамеры. Однако в одном помещении камеры почему-то не оказалось. И именно туда один из санитаров завел Бекиметова. К счастью, камера в коридоре успела зафиксировать, как этот санитар наносит Бекиметову удар… И тут же дверь в помещение закрыли. Данная видеозапись по моему ходатайству также была истребована и приобщена к материалам дела. Нам снова очень повезло, поскольку таким образом удалось получить неопровержимые доказательства невиновности моего подзащитного. Главным образом то, что Бекиметова доставили в наркологию без каких-либо телесных повреждений. Их он получил, а также предположительно смертельный удар в область живота, уже после того, как уехал от дома моих клиентов, - поделился адвокат.

После всей этой работы и собранных доказательств полицейские прекратили дело в отношении школьника. 4 июня Куаныша отпустили из-под домашнего ареста. А в прокуратуре возбудили уголовное дело по факту превышения полицейскими должностных полномочий. Расследованием занялась Антикоррупционная служба. Но Сауле позже написала еще одно заявление, что почему-то ни к кому претензий не имеет, и это дело тоже прекратили.

Новым подозреваемым по делу стал санитар наркологии Даурен Жоламанов. По версии следствия, именно он нанес удар в область живота Бекиметову. Мама санитара утверждает, что полицейские якобы угрозами и насилием выбивали из сына признание в убийстве.

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