15-летнего подростка разыскивает МВД Казахстана
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана разыскивает 15-летнего Қамбара Мәлібека Бахтиярұлы, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 16 марта 2026 года, стало известно из Telegram-канала ведомства:
"Подросток 15 марта вышел из дома в Астане и до настоящего времени не вернулся".
Приметы:
- рост – около 160-165 см;
- телосложение – среднее;
- был одет в черную куртку, черные брюки и черную обувь.
"Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8-775-817-16-32, 8-705-311-78-53 или на канал "102", – добавила пресс-служба МВД РК.
Поделитесь новостью
Читайте также
