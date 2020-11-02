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Польская группа спела про Казахстан, ни разу не побывав в нашей стране

Песня сама по себе веселая, добродушная, позитивная.

Фото : кадр из видео2 ноября 2020, 13:17

Польская группа записала песню о Казахстане, ни разу не побывав в нашей стране. Вышло довольно неплохо, некоторым авторам фильмов можно было бы поучиться, передает zakon.kz.

Группа Samokhin Band из польского города Лодзь может похвастать 4 уже выпущенными альбомами. имеет в своем послужном списке более 3 тыс. концертов на разных площадках. Одна из песен в крайнем альбоме группы "Жизнь без снов" называется "Kazachstan".

Песня сама по себе веселая, добродушная, позитивная, с ненавязчивым текстом.

Казахстан это другое состояние души. Там девушки из сказочных снов. Глаза такие красивые – нет слов, - говорится в припеве.

Судя по видео, клип на песню "Kazachstan" полностью отснят в Польше, никакой национальной символики, кадров из нашей страны в нем нем, как и цитат из казахской музыки. Известно, что автор композиции, фронтмен группы Павел Самохин ни разу не был в нашей стране.


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