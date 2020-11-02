Трехлетнюю девочку спасли через 65 часов после землетрясения в Турции

Она находится в больнице.

Спасатели обнаружили и извлекли живую трехлетнюю девочку, которая провела под завалами 65 часов, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Российская газета", в настоящее время она находится в больнице. Девочка стала 106-м человеком, спасенным из-под завалов.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Землетрясение произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. В результате были разрушены десятки зданий, хлынувшая на сушу вода затопила прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что государство сделает все необходимое для устранения последствий землетрясения. Министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум со своей стороны сообщил, что власти начали выплачивать материальную помощь пострадавшим от стихии.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!