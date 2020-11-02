В Уральске на 13 лет осудили мужчину, взявшего в заложники свою жену

Женщина заявила, что муж удерживал ее шесть часов в забаррикадированном кабинете, угрожая убить.

К 13 годам лишения свободы приговорили жителя Уральска Ерлана Ислямгалиева, который шесть часов держал жену в заложниках, передает zakon.kz.

Ерлану Ислямгалиеву вынесли приговор! 13 лет тюрьмы! 10 миллионов моральный ущерб! - говорится в сообщении фонда "Немолчи.kz".

В ноябре 2019 года житель Уральска Ерлан Ислямгалиев взял в заложники теперь уже бывшую жену Ираиду Ислямгалиеву. Это произошло в нотариальной конторе, где она работала. Женщина заявила, что муж удерживал ее шесть часов в забаррикадированном кабинете, угрожая убить. По ее словам, все это время он ее избивал и насиловал. Для освобождения заложницы полиция привлекла переговорщика, поскольку захватчик грозил взорвать жилой дом. Также мужчина требовал самолет и деньги. На место ЧП прибыли все оперативные службы области. Ситуацию координировали из МВД. Более сотни жильцов многоэтажки были эвакуированы.

Было начато досудебное расследование по статьям "Захват в заложники с применением оружия" "Угроза" "Изнасилование с особой жестокостью, совершенное неоднократно" "Истязание с применением пыток" "Вымогательство в особо крупном размере". Суд проходил в закрытом режиме.

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