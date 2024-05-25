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В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники жену и открыл стрельбу по полиции

В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники жену и открыл стрельбу по полиции, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 21:19 Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
Житель Санкт-Петербурга 25 мая открыл огонь по сотрудникам полиции, забаррикадировавшись в квартире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "РБК", полиция прибыла в дом на улице Народной в Петербурге после сообщений о стрельбе. Подозреваемый выстрелил в сотрудников правоохранительных органов, в результате один из полицейских получил ранение. После мужчина забаррикадировался в квартире.

До приезда стражей порядка он находился в квартире с женой и знакомым – с ним у злоумышленника произошел конфликт.


"Стрелявшего по сотрудникам правоохранительных органов жителя Невского района Петербурга нейтрализовали. Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие", – сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

Отмечается, что несколько часов переговоров не дали результата, после чего бойцы спецназа Росгвардии взяли квартиру штурмом. В ходе задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники СОБРа в соответствии с законодательством применили табельное оружие и специальные средства. Злоумышленник нейтрализован. Среди правоохранителей пострадавших нет.

По данным "Фонтанки", подозреваемый в стрельбе жив, у него есть пульс, его жизнь пытаются спасти врачи.

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