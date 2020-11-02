"Разумное решение". Архитектор высказался о переносе здания старого аэропорта Алматы

Историческая ценность как внутреннего, так и внешнего интерьера здания сохранилась.

Почетный архитектор Казахстана, член Американского института архитекторов Шухрат Юсупов высказался о переносе старого здания аэропорта, передает zakon.kz.

Обсуждения относительно VIP-терминала на территории аэропорта продолжаются до сих пор. Это произошло после того, как владелец 100% акций Международного аэропорта Алматы турецкий холдинг TAV, объявил о планах модернизации воздушной гавани. Планируется, что новый терминал будет открыт во втором квартале 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро. Площадь нового здания составит 55 тысяч квадратных метров с пассажиропотоком в 6 млн человек в год.

Общественность города выразила беспокойство за сохранность старого здания, построенного в 1935 году и реконструированного в 1957.

По словам Юсупова, историческая ценность как внутреннего, так и внешнего интерьера здания сохранилась.

Было принято правильное и разумное решение о его переносе. Новый владелец аэропорта просчитал все возможности расширения. На мой взгляд, расширяться на восток было бы более благоприятнее. Тем не менее, было выбрано западное направление, - рассказал он.

Архитектор отметил, что планируется не снос, а перенос здания. Кроме этого объявлен конкурс на архитектурное решение.

Можно было в начальной стадии объявить конкурс независимо от принадлежности архитектора. При четкой разработке технического задания на стадии концепции можно было уже получить десятки вариантов развития. В этом случае было бы легче выбрать направление. Мы бы знали, какие причины повлияли на выбор того или иного варианта. Считаю, что наши архитекторы с точки зрения формирования облика работают на одинаковых условиях с зарубежными коллегами, - отметил Юсупов.

Шухрат Юсупов также отметил, что относится отрицательно к сносам и необдуманным реконструкциям существующих памятников архитектуры.

Считаю, что общественность правильно реагирует на такие проявления - вмешательство в ткань архитектуры города. К сожалению, нет такой комиссии, которая постоянно бы мониторила значимость объектов в Алматы. В старые времена эти функции выполнял Союз Архитекторов. К сожалению, на протяжении многих десятилетий, функции этого союза отмерли. Он не выполняет функции по сближению и общению архитекторов для создания благоприятного климата, - подчеркнул он.

Ранее об этой теме высказывался директор Института архитектуры и строительства имени Т. К. Басенова Болат Куспангалиев.

Вопросами сохранения памятников архитектуры, без всяких сомнений, нужно заниматься. И это прежде всего - вопрос профессионалов, и его необходимо решать в республиканском масштабе. В данном случае речь идет об исторической памяти алматинцев, которым дороги их воспоминания, и к этому нужно отнестись с уважением. Я родился и вырос в этом городе, хорошо знал и уважал автора проекта здания аэропорта Басенова, но и тогда, и сейчас это был типовой проект той эпохи. И он не является памятником архитектуры. Кстати, нынешние хозяева предлагают не снос, а перенос здания с использованием его в качестве правительственного терминала. Такое решение возможно, но могут быть и другие варианты. Думаю, что предложенный конкурс среди архитекторов Казахстана на архитектурное решение нового терминала поможет найти оптимальное решение вопроса, - говорил он.

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