Ситуацию с обменным курсом тенге пояснили в Нацбанке

Дальнейшая динамика будет неизбежно связана с ситуацией на мировых рынках.

Директор Департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов прокомментировал текущую ситуацию с обменным курсом тенге, сообщает zakon.kz.

По его словам, события на мировых рынках продолжают оказывать негативное влияние на рисковые активы и валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге.

Реализовался риск второй волны COVID-19, число заболевших в мире достигло 46,5 млн. случаев. Вслед за локдаунами в Германии и Франции, было объявлено о введении новых ограничительных мер в Великобритании: с 5 ноября по 2 декабря будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Таким образом, вторая волна заражений коронавирусом набирает обороты, что угрожает перспективам роста глобальной экономики.

На этом фоне происходит значительное снижение цены на нефть. На открытии торгов 2 ноября цена на фьючерс нефти марки Brent резко снизилась и достигла отметки 35,74 долларов США за баррель, что в моменте составляло снижение на 4,6% от закрытия в пятницу.

Негативным фактором для нефти также является рост предложения на рынке. 31 октября официальные лица Ливии сообщили о росте добычи нефти в стране до 800 тыс. баррелей в сутки и о своих планах по наращиванию добычи до 1,3 млн. баррелей в сутки в начале 2021 года.

Валюты развивающихся стран испытывают серьезное давление. Лидером ослабления является российский рубль, который с открытия торговой сессии сегодня впервые с марта текущего года преодолел отметку 80 рублей за доллар США, достигнув отметки 80,95 в течение дня. С прошлого понедельника, 26 октября больше всех к доллару США ослабли российский рубль (-5,27%), турецкая лира (-3,94%) и мексиканский песо (-1,43%).

Все вышеперечисленные факторы в совокупности оказывают влияние на курс национальной валюты, и дальнейшая динамика будет неизбежно связана с ситуацией на мировых рынках.

Основными факторами, которые будут определять ближайшую динамику на рынках, являются предстоящие выборы Президента и выборы в Конгресс США, а также решение ОПЕК+ по продлению действующих квот на сокращение добычи нефти. Ожидается, что решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября - начале декабря текущего года.

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