Нацбанк прокомментировал ситуацию с курсом тенге

Национальный банк РК ответил на запрос Zakon.kz о ситуации с курсом валют на отечественном рынке, пояснив, что курс тенге зависит от факторов спроса и предложения на валютном рынке.

Комментируя ситуацию с резким падением к доллару США национальной валюты, в пресс-службе Нацбанка пояснили, что "тенге может ежедневно двигаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления. Это зависит от факторов спроса и предложения на валютном рынке".

"Национальный банк Казахстана не таргетирует и не прогнозирует курс тенге – он формируется исключительно на основе рыночных факторов". Пресс-служба НБ РК

Также было отмечено, что Национальный банк в валютной политике остается приверженным принципам свободного курсообразования.

"Амплитуда колебаний курса тенге зависит от ожиданий участников рынка, динамики на мировых рынках и внутренних факторов. Объемы на бирже покупают и продают банки второго уровня и другие финансовые организации". Пресс-служба НБ РК

Нацбанк со своей стороны каждый месяц раскрывает данные по валютному рынку в официальных информационных сообщениях и других публикациях.

Ранее заместитель председателя монетарного регулятора Алия Молдабекова также отмечала, что Нацбанк не управляет обменным курсом.

"В условиях режима инфляционного таргетирования обменный курс является плавающим. Первоочередная цель Нацбанка – ценовая стабильность. В отношении валютного рынка главная наша задача – обеспечить стабильное и эффективное функционирование валютного рынка, в особенности в периоды турбулентности". Алия Молдабекова

По ее словам, на текущий момент курс формируется именно так, как он и должен формироваться, – на основе спроса и предложения иностранной валюты со стороны экономических агентов. Изменение обменного курса в ту или иную сторону в условиях свободного курсообразования является объективным процессом и экзогенным фактором для хозяйствующих субъектов экономики.