Эксперт прокомментировал объединение Jýsan и АТФБанка

По его словам, сумма активов 2-х банков на данный момент составляет 2.96 трлн, что теоретически позволяет банку выйти на второе место.

Сделка имеет положительные аспекты для Jysan и вкладчиков пришедших в объединенный банк из АТФ. Об этом рассказал Тимур Абилкасымов, передает zakon.kz.

Вкладчики могут быть спокойнее, так как объединенный банк устойчивее чем АТФБанк. Выгоды, которую FHB получил при покупке Цесны, хватит, чтобы создать необходимые провизии. С точки зрения портфеля, часть займов АТФ-а необходимо допровизировать. Однако, оставшийся портфель поможет Jysan-у органически вырасти и войти в тройку лидеров по активам и ссудному портфелю, - написал эксперт.

По его словам, сумма активов 2-х банков на данный момент составляет 2.96 трлн, что теоретически позволяет банку выйти на второе место.

По нашим оценкам, Jysan закрепится на третьей позиции. Одним из главных показателей устойчивости является пруденциальный норматив – К1. На данный момент Jysan имеет определенный запас прочности, что позволит объединенному банку иметь К1 более чем в два раза превышающий текущий уровень достаточности капитала АТФБанка, - добавил Абилкасымов.

Напомним, сегодня Jýsan Bank договорился о приобретении 99% акций АТФБанка.

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