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Пассажиров из Семея не пустили на авиарейс из-за отсутствия справок

Всего из города вылетели 98 пассажиров.

Фото : Istock2 ноября 2020, 22:12

Сегодня, 2 ноября, 24 авиапассажиров из Семея не допустили на авиарейс в Нур-Султан, передает zakon.kz.

У двух из них были просроченные по дате ПЦР-справки, у 22 - вовсе отсутствовали.

30 человек не явились на регистрацию. Всего из Семея в Нур-Султан вылетели 98 пассажиров.

Днем на рейс в Алматы из Семея не допустили на борт самолета 6 человек без справок ПЦР теста, 33 человек не явились на регистрацию.


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