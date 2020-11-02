Пассажиров из Семея не пустили на авиарейс из-за отсутствия справок

Всего из города вылетели 98 пассажиров.

Сегодня, 2 ноября, 24 авиапассажиров из Семея не допустили на авиарейс в Нур-Султан, передает zakon.kz.

У двух из них были просроченные по дате ПЦР-справки, у 22 - вовсе отсутствовали.

30 человек не явились на регистрацию. Всего из Семея в Нур-Султан вылетели 98 пассажиров.

Днем на рейс в Алматы из Семея не допустили на борт самолета 6 человек без справок ПЦР теста, 33 человек не явились на регистрацию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!