В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов
Фото: аэропорт Алматы
Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за задержек рейсов в связи со снегопадом, сообщает Zakon.kz.
В компании заявили, что снег препятствует противообледенительной обработке самолетов.
"Проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 16 декабря объявили штормовое предупреждение.
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