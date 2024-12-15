В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов

Фото: аэропорт Алматы

Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за задержек рейсов в связи со снегопадом, сообщает Zakon.kz.

В компании заявили, что снег препятствует противообледенительной обработке самолетов.

"Проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 16 декабря объявили штормовое предупреждение.

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