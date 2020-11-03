В Казахстане снижается смертность женщин от рака шейки матки

Этот рак опасен тем, что на ранней стадии никаких клинических симптомов не дает. Даже на поздних стадиях пациент может его не чувствовать - врач ННОЦ.

Женщины в Казахстане стали реже болеть раком шейки матки. Об этом в своем интервью рассказала врач онколог-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заведующая Центром женского здоровья ННОЦ — Аида Шакирова, сообщает корреспондент zakon.kz.

По ее данным, Казахстан относится к странам со средней степенью заболеваемости. Так, если в США, Австралии, странах Западной Европы, рак шейки матки встречается у 3-4 человек на 100 тыс. населения, то у нас в среднем на 100 тыс. человек приходится 9-10 случаев.

Если говорить в абсолютных выражениях, наблюдается положительная тенденция к снижению уровня заболеваемости. Если в 2018 году выявлено 1830 случаев, то в 2019 году это 1797. Соответственно и смертность снижается: 604 случаев в 2018 году, против 556 - в 2019 г. Растет показатель выявляемости РШМ на ранней стадии: с 58 до 63%. Это очень хороший показатель, так как выявление злокачественного заболевания на ранней стадии позволит прогнозировать благоприятный исход лечения, - сообщила она.

Более того, казахстанские врачи научились делать органосохраняющие операции при раке шейки матки. Так, например, после операции, проведенной по удалению опухоли, женщина смогла самостоятельно и без осложнений родить ребенка.

Но, несмотря на развитие медицины, очень важно выявить рак шейки матки на ранней стадии. Дело в том, что этот вид онкологии очень коварен. И может до последней стадии не подавать никаких симптомов.

На ранней стадии клинические проявления начальных форм рака шейки матки отсутствуют. Даже на поздних стадиях пациент может не чувствовать, что в его организме что-то происходит, но иногда могут отмечаться водянистые выделения, окрашенные кровью. Это происходит при прорастании опухоли в толщу шейки матки. Поэтому если женщину беспокоят постоянные выделения необходимо в обязательном порядке обратиться к гинекологу. Это один из симптомов РШМ. К сожалению, в 30% случаев заболевание выявляется в запущенных стадиях. Пациент сам не может выявить и заподозрить у себя это заболевание, поэтому необходимо на регулярной основе проходить осмотр у гинеколога, скрининг и необходимые обследования в случае показаний. Некоторые формы рака шейки матки могут не выявиться при осмотре, так как есть рак, который расположен на поверхности шейки матки, а бывает, что внутри цервикального канала. Наружный рак составляет около 80%, а внутренний рак - 20% который врач-гинеколог может не увидеть, - рассказала Аида Шакирова.

Поэтому важно сдавать тесты на наличие ВПЧ, мазок на онкоцитологию (это забор мазка специальными инструментами, как из канала, так и поверхности шейки матки).

К слову, РШМ – молодеет. И если раньше пик заболеваемости приходился на 50-60 лет, то сейчас уже на 40-45. Чтобы быть уверенной, в своем здоровье, женщине нужно выявлять предраковые состояния, начиная с 30 лет. Для этого в рамках ОСМС проводится скрининг (1 раз в 4 года) для всех женщин в возрасте с 30 до 70 лет.

Здесь, хотелось бы напомнить, что в Казахстане действует норма, закрепленная в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», согласно которой работник имеет право получить социальный отпуск (3 дня) для прохождения скрининга с сохранением зарплаты и рабочего места.

Научно доказано, что рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). Всего их более 100 видов, из которых 14 являются онкогенными (так называемые вирусы высокого онкогенного риска). Но как показывает практика, в 70% случаев причиной рака шейки матки оказываются ВПЧ двух типов: 16-го и 18-го. Для профилактики этого вируса была изобретена вакцина, успешно используемая в мире. В Казахстане есть возможность привиться от ВПЧ на платной основе.

Наряду с вирусной этиологией к развитию рака шейки матки могут привести и другие факторы риска: раннее начало половой жизни (до 16 лет), частая смена половых партнеров, большое количество родов, абортов, инфекции, передающиеся половым путем, иммунодефицитное состояние вследствие вредных привычек, малооактивного образа жизни и других внешних факторов.

Таким образом, вакцинация – это первичная профилактика, эффективность которой клинически доказана. Но помимо профилактических мер необходимо исключить и указанные выше факторы риска: раннее начало половой жизни, множество половых партнеров, аборты, хронические заболевания малого таза. Также необходимо регулярно посещать гинеколога и своевременно проходить скрининги, - рассказала врач.

Рак шейки матки на начальных стадиях 100% излечим. Такие опухоли удаляются малоинвазивным способом, с сохранением детородных органов у женщин, не завершивших свою репродуктивную функцию. Но, если опухоль вырастает больше 1 см, врачи будут смотреть на детали. При достижении опухоли 2 см, появляется большой риск метастазирования. В каждом случае план лечения пациента РШМ разрабатывает команда врачей (радиолог, онколог, химиотерапевт). Это индивидуальный подход к каждому пациенту.

Мы можем делать органосохраняющие операции, но даже если спасти матку не удалось, то молодым пациентам мы сохраняем яичники, это основной орган женщины, который отвечает за ее красоту, качество жизни, а главное, возможность материнства. Т.е. при сохранении яичников женщина с помощью вспомогательных репродуктивных технологий может стать матерью, используя свой биоматериал, - добавила врач.

Обычно рак шейки матки дает метастазы в лимфатические узлы. Но бывает, что опухолевые клетки разносятся током крови по всему телу и тогда, теоретически, метастазы могут появиться в любом органе. Однако чаще всего РШМ дает метастазы в печень, легкие, кости и кожу. И в этом случае пациенту может помочь только химиотерапия.

Стоит отметить, любой гражданин Казахстана имеет право проходить лечение в любой медорганизации страны. Нужно только обратиться к своему терапевту, гинекологу, онкологу и взять направление в ННОЦ или любую другую республиканскую клинику, которая осуществляет лечение пациентов с этим злокачественным заболеванием. Лечение и обследование пациенты с таким диагнозом получают бесплатно в рамках ГОБМП.

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