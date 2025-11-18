#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
524.14
607.79
6.46
Общество

Когда могут победить рак шейки матки в Казахстане

прививка, ВПЧ, рак , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 15:40 Фото: pixabay
Врачи-онкологи на брифинге в Астане 18 ноября 2025 года назвали условия для снижения заболеваемости раком шейки матки среди женщин в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Национальный координатор программы иммунизации странового офиса ВОЗ Канат Суханбердиев привел данные исследования об эффекте вакцинации девочек против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.

"Без вакцинации к 2080-2090 году у девочек 2014-2023 годов рождения прогнозируется 22 142 случая рака шейки матки и 6 770 смертей. Вакцинация двух из 7 девочек в возрасте 11 лет (охват 20%) одной дозой позволяет предотвратить около 3 500 случаев рака шейки матки и сохранить более 1000 жизней. Иммунизация двумя дозами позволяет предотвратить 3800 случаев РШМ и сохранить 1200 жизней. Если у нас будет охват 80%, то есть когда вакцинацией будут охвачены пять из 7 девочек в возрасте 11 лет, мы предотвратим более 14 тыс. случаев РШМ, сохраним более 4500 жизней и снизим заболеваемость до 64% – это будет к 2080 году", – сказал он.

Более оптимистично настроены онкологи. Заместитель председателя правления Национального научного онкологического центра по стратегическому развитию, научной и образовательной деятельности Оксана Шатковская в пример привела Италию.

"С 2011 года, если не ошибаюсь, проводится ВПЧ-вакцинация – и к 2018-2019 году у них уже не было инвазивных раков шейки матки, то есть тяжелых форм рака. Если у нас вакцинация началась в 2024 году, я думаю, если у нас все будет хорошо и у нас будет соответствующий охват, мы будем идти дальше и улучшим скрининг, то через 10 лет, возможно, мы, онкологи, уже не будем встречаться с распространенными формами рака, а будем лечить начальные изменения с минимальными воздействиями", – отметила она.

Ранее она рассказала, как часто казахстанкам ставят такой диагноз. Отмечается, что с начала года всего на учет взято 1368 новых пациенток с раком шейки матки. Из них первую и вторую стадию имели 83,8% – 1146 случаев, остальные 16,2% были зарегистрированы с распространенными процессами, из них 61 женщина на 4-й стадии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ежегодно от рака шейки матки в Казахстане умирают 600 женщин
14:15, 16 января 2024
Ежегодно от рака шейки матки в Казахстане умирают 600 женщин
От рака шейки матки в Казахстане ежегодно умирают 600 женщин
16:41, 24 сентября 2024
От рака шейки матки в Казахстане ежегодно умирают 600 женщин
Прорыв в лечении рака шейки матки может сократить смертность на 35%
15:04, 24 октября 2023
Прорыв в лечении рака шейки матки может сократить смертность на 35%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: