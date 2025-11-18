Когда могут победить рак шейки матки в Казахстане

Врачи-онкологи на брифинге в Астане 18 ноября 2025 года назвали условия для снижения заболеваемости раком шейки матки среди женщин в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Национальный координатор программы иммунизации странового офиса ВОЗ Канат Суханбердиев привел данные исследования об эффекте вакцинации девочек против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.

"Без вакцинации к 2080-2090 году у девочек 2014-2023 годов рождения прогнозируется 22 142 случая рака шейки матки и 6 770 смертей. Вакцинация двух из 7 девочек в возрасте 11 лет (охват 20%) одной дозой позволяет предотвратить около 3 500 случаев рака шейки матки и сохранить более 1000 жизней. Иммунизация двумя дозами позволяет предотвратить 3800 случаев РШМ и сохранить 1200 жизней. Если у нас будет охват 80%, то есть когда вакцинацией будут охвачены пять из 7 девочек в возрасте 11 лет, мы предотвратим более 14 тыс. случаев РШМ, сохраним более 4500 жизней и снизим заболеваемость до 64% – это будет к 2080 году", – сказал он.

Более оптимистично настроены онкологи. Заместитель председателя правления Национального научного онкологического центра по стратегическому развитию, научной и образовательной деятельности Оксана Шатковская в пример привела Италию.

"С 2011 года, если не ошибаюсь, проводится ВПЧ-вакцинация – и к 2018-2019 году у них уже не было инвазивных раков шейки матки, то есть тяжелых форм рака. Если у нас вакцинация началась в 2024 году, я думаю, если у нас все будет хорошо и у нас будет соответствующий охват, мы будем идти дальше и улучшим скрининг, то через 10 лет, возможно, мы, онкологи, уже не будем встречаться с распространенными формами рака, а будем лечить начальные изменения с минимальными воздействиями", – отметила она.

Ранее она рассказала, как часто казахстанкам ставят такой диагноз. Отмечается, что с начала года всего на учет взято 1368 новых пациенток с раком шейки матки. Из них первую и вторую стадию имели 83,8% – 1146 случаев, остальные 16,2% были зарегистрированы с распространенными процессами, из них 61 женщина на 4-й стадии.