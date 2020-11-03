В рекламе БАДов запретили писать о лекарственных свойствах и рекомендациях ученых

Также их нельзя сравнивать с лекарственными препаратами.

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 27 октября 2020 года утверждены правила осуществления рекламы биологически активных добавок к пище, передает zakon.kz.

Так, размещение рекламы биологически активных добавок к пище осуществляется при ее соответствии законодательству в областях здравоохранения и рекламы.

Согласно документу, реклама биологически активных добавок:

- распространяется на казахском и русском языках, а также по усмотрению рекламодателя и на других языках;

- легко читается, печатается четким и разборчивым шрифтом, за исключением рекламных текстов аудио рекламы;

- исключает сравнение с лекарственными средствами;

- исключает содержание сведений об обладании лечебными свойствами;

- является достоверной и распознаваемой (без применения специальных знаний или применения специальных средств);

- не вводит потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием, в том числе в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, стоимости, предполагаемых результатов применения, результатов исследований и испытаний;

- способствует рациональному применению;

- исключает содержание сравнения рекламируемых биологически активных добавок к пище с товарами других физических или юридических лиц, а также высказывания, образы, порочащие их честь, достоинство и деловую репутацию;

- исключает ссылки в рекламе на рекомендации ученых, специалистов здравоохранения, а также должностных лиц государственных органов, которые вследствие собственной известности могут поощрять применение или назначение биологически активных добавок.

При этом реклама биологически активных добавок к пище должна содержать следующую информацию:

1) торговое наименование;

2) сведения об активных компонентах входящих в состав;

3) основные показания к применению;

4) способ применения и дозы;

5) основные побочные действия;

6) основные противопоказания;

7) особые указания в отношении детей, беременных женщин, а также в период кормления грудью;

8) условия отпуска;

9) наглядную и понятную рекомендацию к применению;

10) название, адрес производителя и лица уполномоченного производителем на принятие претензий в Республике Казахстан;

11) номер, дату выдачи свидетельства о государственной регистрации.

Реклама, предназначенная для теле- и радиоканалов, интернет-ресурсов может содержать информацию, указанную выше в подпунктах 1), 6), 7), 9) и 11).

Реклама биологически активных добавок в каждом случае сопровождается предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством, - указывается в правилах.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (2 ноября).

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