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Казахстанцев обманывали лживой рекламой о чудодейственных свойствах БАДов

Казахстанцев обманывали лживой рекламой о целебных свойствах БАДов Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматинской области наказала компанию, распространяющую биологически активные добавки (БАДы), за недостоверную рекламу. Казахстанцев убеждали, что добавки могут заменить лекарства, хотя это не так, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области, ведомство проанализировало рекламу БАДов, которая появилась в интернете, в том числе на страницах популярных блогеров, спортсменов и артистов в соцсетях. Прокуроры установили, что в этих рекламных роликах полезные свойства биологически активных добавок сильно преувеличивали.

В частности, в Сети активно рекламируют сублимированное сухое кобылье молоко под брендом Saumal. Его позиционируют как уникальный продукт, который якобы излечивает сахарный диабет и даже рак. Региональный департамент государственных доходов по поручению прокуратуры проверил достоверность рекламы и выяснил, что Saumal зарегистрирован как биологически активная добавка к пище – общеукрепляющее, иммуно-стимулирующее, успокаивающее средство. Это не лекарство, так что реклама вводила казахстанцев в заблуждение.

"В соответствии со ст. 56 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" реклама БАДов должна быть достоверной, распознаваемой без специальных знаний или применения специальных средств, не вводить потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием. Запрещается указывать в рекламе способы лечения сахарного диабета, онкологических и других заболеваний, представлять БАД как уникальный, наиболее безопасный и эффективный препарат. Таким образом, компания не только злоупотребляет доверием граждан, но и путем распространения заведомо ложной рекламы совершает административное правонарушение". Прокуратура Алматинской области

Производителя БАДа оштрафовали по ст. 157 КоАП на 603 750 тенге. Компания погасила его добровольно в полном объеме.

Ранее напиток из кобыльего молока казахстанские производители представили на международной выставке в Абу-Даби.

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