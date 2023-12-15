Казахстанцев обманывали лживой рекламой о чудодейственных свойствах БАДов

Прокуратура Алматинской области наказала компанию, распространяющую биологически активные добавки (БАДы), за недостоверную рекламу. Казахстанцев убеждали, что добавки могут заменить лекарства, хотя это не так, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области, ведомство проанализировало рекламу БАДов, которая появилась в интернете, в том числе на страницах популярных блогеров, спортсменов и артистов в соцсетях. Прокуроры установили, что в этих рекламных роликах полезные свойства биологически активных добавок сильно преувеличивали.

В частности, в Сети активно рекламируют сублимированное сухое кобылье молоко под брендом Saumal. Его позиционируют как уникальный продукт, который якобы излечивает сахарный диабет и даже рак. Региональный департамент государственных доходов по поручению прокуратуры проверил достоверность рекламы и выяснил, что Saumal зарегистрирован как биологически активная добавка к пище – общеукрепляющее, иммуно-стимулирующее, успокаивающее средство. Это не лекарство, так что реклама вводила казахстанцев в заблуждение.

"В соответствии со ст. 56 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" реклама БАДов должна быть достоверной, распознаваемой без специальных знаний или применения специальных средств, не вводить потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием. Запрещается указывать в рекламе способы лечения сахарного диабета, онкологических и других заболеваний, представлять БАД как уникальный, наиболее безопасный и эффективный препарат. Таким образом, компания не только злоупотребляет доверием граждан, но и путем распространения заведомо ложной рекламы совершает административное правонарушение". Прокуратура Алматинской области

Производителя БАДа оштрафовали по ст. 157 КоАП на 603 750 тенге. Компания погасила его добровольно в полном объеме.

Ранее напиток из кобыльего молока казахстанские производители представили на международной выставке в Абу-Даби.