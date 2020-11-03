Карантин ужесточают в регионе, попавшем в "желтую зону"

Жителям региона вводится ограничение на передвижение с 21.00 до 6.00 часов.

Главный санитарный врач Акмолинской области вынес постановление об ужесточении карантинных мер в регионе. Утром 3 ноября стало известно, что регион находится в "желтой зоне" по заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, жителям региона вводится ограничение на передвижение с 21.00 до 6.00 часов, за исключением сотрудников полиции, скорой помощи, пожарной службы и других служб жизнеобеспечения.

Людям старше 65 лет не рекомендуется покидать дома без особой необходимости.

Разрешено посещение парков, площадей, скверов и других мест отдыха, но группами не более трех человек или членов одной семьи.

Будет установлен периметр карантинной зоны города Кокшетау, с определением пунктов въезда-выезда, на которых установят санпосты.

Вводится запрет на проведение очных совещаний, деятельность аттракционов, религиозных объектов, театров, кинотеатров.

Время работы продовольственных магазинов будет ограничено с 9.00 до 20.00 часов. ТРЦ, ТД, непродовольственные магазины площадью более 800 кв.м. будут работать в будние дни с 9.00 до 19.00 часов, при заполняемости не более 30%. В выходные и праздники они не будут работать.

Ограничивается время работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков в будние дни с 10.00 до 19.00 часов, в выходные и праздничные дни они не будут работать.

Объектам общепита можно работать при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, а для объектов менее 30 посадочных мест - не более 50% от расчетного количества. В будние дни им можно работать с 8.00 до 19.00 часов, без проведения массовых и коллективных мероприятий. В выходные объекты общепита могут работать только на доставку, с 8.00 до 20.00 часов.

Можно работать салонам красоты, СПА, парикмахерским. С 8.00 до 19.00 часов, по предварительной записи, с понедельника по субботу. В воскресенье работа будет приостановлена.

Фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные комплексы могут работать с понедельника по субботу, по предварительной записи, при заполняемости не более 50%, с 8.00 до 19.00 часов. В воскресенье - выходной.

Общественный транспорт будет ездить только по будним дням, с 8.00 до 20.00 часов.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 7 ноября. Подробно со всеми ограничениями и разрешенной деятельностью можно ознакомиться здесь.

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