Сагинтаев поздравил "Кайрат" с чемпионством

Об этом аким Алматы написал в соцсетях.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинский футбольный клуб "Кайрат" с победой в Премьер-лиге, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в соцсетях.

Поздравляю команду и тренерский штаб ФК «Кайрат» с главным трофеем Чемпионата страны по футболу среди команд Премьер-лиги! Вашей долгожданной победой гордится Алматы! Взобраться на вершину стоит немалых усилий, еще сложнее на ней удержаться. Желаю ребятам сил и спортивной удачи! — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) November 3, 2020

Поздравляю команду и тренерский штаб ФК "Кайрат" с главным трофеем Чемпионата страны по футболу среди команд Премьер-лиги! Вашей долгожданной победой гордится Алматы! Взобраться на вершину стоит немалых усилий, еще сложнее на ней удержаться. Желаю ребятам сил и спортивной удачи! – говорится в твите акима.

Ранее "Кайрат" в матче 17-го тура и завоевал титул чемпиона Казахстана.

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