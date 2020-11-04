Появились первые результаты выборов президента США

В шесть утра закрываются участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию.

Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В Индиане после подсчета одного процента бюллетеней он набирает 72% голосов.

В Нью-Гэмпшире только начали подсчитывать голоса - у Трампа их 16, у его соперника-демократа Джо Байдена — 10.

В Кентукки, где изначально действующий президент вырвался вперед, после подсчета шести процентов бюллетеней его обошел Байден, однако затем его сопернику удалось вернуть первенство.

Индиана имеет 11 голосов в коллегии выборщиков (для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов). Последние полвека штат голосовал за республиканских кандидатов в президенты, за исключением 2008 года. В 2016 году Трамп получил там 56,47%, а кандидат от демократов Хиллари Клинтон — 37,46%.

Первые участки на востоке США в Индиане и Кентукки закрылись в 05.00 по времени Нур-Султана.

В шесть утра по времени Нур-Султана закрылись участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию, также закроются Виргиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 6.30 закрылись участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В 7 закрылись сразу 15 штатов и округ Колумбия.

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