По новому генплану в Туркестане к 2035 году будет жить 350 тысяч человек

Новым генеральным планом предусмотрен рост численности населения Туркестана со 165 тысяч до 350 тысяч человек к 2035 году.

Правительством Казахстана утвержден генеральный план города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира, сообщает zakon.kz.

Это - большое достижение для нас. За 20 лет работы проектного института мы разработали два принципиально новых генплана. Первой была столица – город Нур-Султан, теперь вот - Туркестан, - рассказал директор НИПИ "Астанагенплан" Сарсембек Жунусов.

Параллельно с разработкой Генплана велись разработки проектов детальных планировок административно-делового центра города Туркестан и культурно-делового центра (КДЦ).

Были определены 26 объектов первоочередной застройки: 13 – в КДЦ и 13 - в административной части, из которых многие объекты уже построены, - пояснил Сарсембек Жунусов.

Также проектом предусмотрено строительство нового железнодорожного вокзала, связанного в единую систему с аэропортом. Будут построены 2 новых автовокзала и 2 автостанции. Планируется возведение 6 дополнительных пожарных депо, сооружений для очистки сточных вод и новых котельных. Почти в 10 раз будет увеличена площадь озеленения внутри города. Новая улично-дорожная сеть ориентирована на исторически сложившийся транспортный каркас и позволяет вывести транзитные транспортные потоки за пределы города.

По генплану к 2035 году будет построено 95 новых детсадов, 42 школы и 16 пристроек к уже имеющимся школам. Появится 18 новых объектов здравоохранения, - подчеркнул глава "Астанагенплан".

Туркестан – духовный и туристический центр для всего тюркского мира. Территория, прилегающая к объекту Всемирного культурного наследия, к Мавзолею Ходжа Ахмеда Яссави охраняется ЮНЕСКО. Это придает туризму в Туркестане духовно-познавательный характер, который необходимо развивать. Число паломников и туристов в 2018 году достигало 1,2 млн. человек.

Поэтому в генплане заложено строительство гостиниц, сети ресторанов и кафе, а также сопутствующих объектов сферы услуг: медицинских, торговых, транспортных, логистических центров. Предусмотрено создание колледжей технического направления, ВУЗа по подготовке кадров туристкой отрасли и сферы обслуживания, - отметил Сарсембек Жунусов.

Новым генеральным планом предусмотрен рост численности населения Туркестана со 165 тысяч до 350 тысяч человек к 2035 году.

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