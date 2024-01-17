Утвержден Генплан Астаны до 2035 года

Правительство РК утвердило Генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Основной градостроительный документ Астаны, разработанный по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, прошел широкие общественные обсуждения. Он предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения.

На сегодня численность жителей столицы составляет порядка 1,2 млн человек, при этом ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 2,3 млн человек.

Генплан предусматривает строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения. До 2029 года также планируют возвести 15 современных дворцов школьников. Все это за счет местного бюджета и частных инвестиций.

Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 млн м2, а протяженность улично-дорожной сети на 1000 км – до 2,5 тыс. км. Предусматривается развитие альтернативных видов общественного транспорта, а для разгрузки основных магистралей, особенно в районе Есиль, планируется строительство пяти крупных мостов.

С учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция №4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда. При этом для технического водоснабжения предусмотрено расширение насосной станции "Тельмана" с выработкой до 160 тыс. кубометров в сутки.

В части тепловой и электроэнергии планируется строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций и расширение ТЭЦ-2, а также ввод 14 подстанций 110/10 кВ.

Для решения вопросов газоснабжения будет увеличена мощность действующих автоматизированных газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2, а также построена АГРС-3 с подключением к магистральному газопроводу "Сарыарка" по новому отводу протяженностью свыше 71 тыс. км.

Наряду с этим продолжится развитие "Зеленого пояса" Астаны, где в прошлом году выделили дополнительные 2 700 гектаров, а также будут приняты меры по благоустройству общественных и дворовых пространств.

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Сумма инвестиций на реализацию Генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 трлн тенге. Из них частные инвестиции в жилищное строительство – порядка 4,3 трлн тенге, на инфраструктурные проекты – 700 млрд тенге.



