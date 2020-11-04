В СКО реализуется 74 проекта по ремонту внутрипоселковых дорог и подъездных путей

Капитальный ремонт проведен на дороге Тимирязево-Аксуат-Мичурино.

На эти цели в регионе выделено в 100 раз больше средств, чем два года назад, сообщает zakon.kz.

Тогда были отремонтированы внутрипоселковые дороги лишь шести населенных пунктов, а подъездные пути улучшились лишь у двух сел.

В 2017 году в регионе на ремонт внитрипоселковых дорог было выделено всего 50 млн. тенге, а на подъездные пути — лишь 37, а в этом году — 5,8 млрд. тенге и 917 млн. тенге соответственно.

Например, на ремонт дорог в этом году только в одном Тимирязевском районе выделено 1,6 млрд тенге. Также улучшаются подъездные пути к восьми селам района.

Капитальный ремонт проведен на дороге Тимирязево-Аксуат-Мичурино. Преображается и районный центр Тимирязево. Из 25 улиц райцентра отремонтированы девять протяженностью девять километров. Из них три улицы покрыто асфальтом, а на шести произведена подсыпка щебнем.

Обновляются внутрипоселковые дороги и подъездные пути в основном в районных центрах (бывших и действующих), а также в крупных опорных населенных пунктах.

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