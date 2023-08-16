18 проектов по ремонту и строительству дорог реализуют в районе Акмолинской области

О ходе строительства и ремонта автомобильных дорог на территории Шортандинского района в текущем году рассказали в акимате Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Стало известно, что в текущем году на территории района запланирован ремонт автомобильных дорог общей протяженностью около 36 км. Из них районного значения – 8 км, будет прокладываться улично-дорожная сеть из 27,47 км.



"Мы планируем реализовать 18 проектов, из них 2 проекта переходящие на 2024 год. На сегодняшний день из них выполнено 13 объектов, на реализации находится 4. По проекту "Капитальный ремонт дорог в поселке Бозайгыр" ведутся конкурсные процедуры. Отремонтировано 18,22 км улично-дорожной сети и 8 км участка дороги районного значения Пригородное – Басколь. Также ремонт улично-дорожной сети проведен в таких населенных пунктах, как Шортанды, Дамса , Бектау , Новоселовка, Раевка, Новокубанка, Петровка и Жолымбет", – сообщил аким Шортандынского района Сагындык Шабаров.

Сообщается, что ведутся работы по ремонту автодорог в поселках Андреевка и Пригородное. На следующий год запланирован капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой села Тонкерис.

Завершаются работы по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения Жолымбет – Шортанды – Пригородное, точнее участок Новокубанка – Шортанды. Реализация проекта была начата в 2021 году. Заказчиком является ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области".

Завершение ремонта областной трассы стало хорошей новостью для гостей и жителей поселка Новокубанка и всего района. Как пояснили специалисты, работы выполняются в срок.

"Сейчас идет к завершению средний ремонт автомобильной дороги, областного значения трассы Жолымбет – Шортанды. Порядка 62 км дороги было запланировано отремонтировать, за два года мы отремонтировали 49 км, на этот год осталось всего 14. Ширина покрытия полотна составит 7 м, ширина бетонного покрытия – 6 м, к слову, до этого времени на данном участке были только ямочные ремонты, на участке работает порядка 13 единиц техники, трудится 20 человек. По объему успеваем все в срок, нареканий нет", – акцентировал начальник участка ТОО "Кокшетау жолдары" Артем Баранцов.

Напомним, что в селе Новокубанка было отремонтировано 5 км внутрипоселковых дорог.

В целом, строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов в рамках государственных программ и национальных проектов находится на особом контроле.

"В текущем году проведен комплекс работ, направленных на строительство, ремонт автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Запланировано построить и отремонтировать более 1000 км автодорог областного, районного значения и улично-дорожной сети", – сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Кулаков.

В области запланировано реализовать 311 проектов, направленных на улучшение качества дорог.

Алма Байгужина