Врача-инфекциониста подозревают в доведении до самоубийства своей жены

Родственники погибшей не верят в суицид.

В Туркестанской области врача-инфекциониста подозревают в истязании и доведении до самоубийства своей жены, передает zakon.kz.

Информацию о гибели женщины опубликовала пользовательница Facebook Дина Тансари. По ее словам, в фонд #НеМолчиKZ обратились родственники погибшей Куанышевой Гулзар. Отец предполагает, что дочь убил муж, потому что она неоднократно подвергалась побоям.

На теле женщины обнаружены побои, зафиксированы переломы ребер и травма плевры. Но родственники мужа говорят, что она совершила суицид и повесилась на поясе от халата, - написала она.

Родственники погибшей не верят в суицид. В опубликованном обращении отца к правоохранительным органам говорится, что тело дочери он доставил в Институт судебных экспертиз Шымкента.

В ходе проведения визуального осмотра в моем присутствии, экспертом озвучено, что на трупе имеются следы насильственной смерти, полученные незадолго до смерти, а именно: перелом четырех ребер слева, имеются гематомы и ссадины на руках, ногах и грудной клетке. Она систематически подвергалась физическому насилию со стороны гр. Баратова Б., о чем свидетельствуют допрошенные в ходе досудебного расследования сестры погибшей и подруги, - говорится в сообщении отца погибшей.

По словам мужчины, родственники со стороны мужа обнаружили тело и не сообщили в правоохранительные органы. Комната была прибрана, а тело отнесли в сарай, омыли и обернули в белую ткань.

До моего приезда (в тот же день) уже подготовлена могила для захоронения на местном кладбище. Изложенные обстоятельства указывают на попытку укрыть преступление, - написал он.

Кроме этого, отец заявил о предложении отказаться от проведения вскрытия, поступавшей от заместителя по следствию района Шардара. По его словам, это произошло якобы из-за родственных связей с семьей мужа погибшей.

Мужчина попросил провести дополнительный опрос свидетелей, переквалифицировать статью на "Покушение на убийство", а также принять решение в отношении родственников мужа, которые не сообщили о найденном теле в компетентные органы.

В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что факт был зарегистрирован в ЕРДР Шардаринского РОП по двум статьям УК РК - 105 "Доведение до самоубийства" и 110 "Истязание".

Подозреваемым признан муж потерпевшей. Он 29 августа т.г. постановлением суда был взят под стражу. С 30 августа в связи с внесением залога мера пресечения изменена и подозреваемый находится под домашним арестом. В рамках досудебного расследования проведены все необходимые процессуальные действия. Следствие завершено. После ознакомления с уголовным делом законного представителя потерпевшей стороны, уголовное дело с обвинительным актом в соответствии со ст.300 УПК РК направят в прокуратуру, - сообщили в ДП.

Также в Управлении собственной безопасности ДП приняли заявление от отца погибшей в отношении заместителя по следствию.

В части заместителя начальника районного отдела полиции по следствию сообщаем, что сотрудники управления собственной безопасности и следственного управления ДП ТО по обращению отца потерпевшей проверили все указанные в заявлении доводы. В результате установлено, что полицейский не состоит в родственных связях с подозреваемым лицом, - отметили в ДП.

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