Девушки из Мисс Алматы показали свои таланты

Были оригинальные номера.

25 января прошел первый кастинг на конкурс Мисс Алматы-2020. С тех пор в стране и мире произошло немало разных событий, связанный, по большей части, с пандемией коронавируса. Как будут выбирать самую красивую девушку Алматы в этом году, узнал корреспондент zakon.kz.

Традиционный формат конкурсов красоты в связи с карантином и действующими ограничениями наверняка вернется еще не скоро. Тем не менее, в этом году во всех регионах должны выбрать своих Мисс, чтобы уже в 2021 году они посоревновались за титул Мисс Казахстан. В Алматы решили проводить конкурс в формате ток-шоу. Происходящее записывается в настоящей телестудии без зрителей, с соблюдением всех противоэпидемических норм, отснятый материал появится в социальных сетях.

1 ноября состоялся творческий тур, где участницы показывали свои арт-номера, днем ранее прошла фотосессию без макияжа.

В составе жюри были определены эксперты по направлениям. На творческом этапе право задавать вопросы, делать замечания получили заслуженная артистка РК певица Айжан Нурмагамбетова, хореограф Юлия Ким, Мисс Алматы-2019 Диана Абишева и председатель оргкомитета Совет Сеитов. Остальные члены жюри присутствовали на студии и по итогам творческого конкурса участвовали в обсуждении и голосовании за участниц, которые должны быть пропущены в следующий тур.

Большинство выступлений были в формате песни и танца. Но не обошлось без необычных перформансов.

Оригинальный номер представила Юлия Беркович, выступив со стендапом. Изначально она хотела исполнить песню на казахском языке, но позже приняла решение выйти с сольным выступлением в жанре стендап, где в юмористической форме рассказала о себе и своих переживаниях.

Жанель Абылкасымова представила сакский танец, ее поддерживали 2-метровые батыры с беркутом, собаками породы тазы в шикарных костюмах. Айгерим Габит представила захватывающий шаманский, номадский танец с саблей. Александра Розанова показала номер на роликах, Томирис Рустамова посвятила свой творческий номер теме пандемии и необходимости носить маски.

Из 16 оставшихся на конкурсе участниц на следующий этап жюри пропустило 11 девушек.

Выбывшие огорчились, но плакали все, даже те, которых оставили. Спрашивали: "Почему плачешь?". Отвечали: "Потому что все там плачут", - рассказал председатель оргкомитета Мисс Алматы Совет Сеитов.

Теперь участниц ждет модельный тур - дефиле в вечерних и коктейльных платьях, а также визитка. Успешно преодолевшие этот барьер попадут предфинал, который пройдет в формате театральной постановки 11 ноября. Чуть позже состоится главный финал. По словам Совета Сеитова, в решающий финал пройдут только 5 самых достойных, 4 из них получат титулы вице-мисс и победительница – корону Мисс Алматы-2020.

Определять победительницу будем, опираясь на 3 фактора – народное голосование, мнение профессионального жюри и история роста участницы с момента первого кастинга 25 января и до самого финала. Зрительское голосование будет учитываться, но окончательное решение будет принимать профессиональное жюри. С учетом времени хотелось бы сделать коронацию на Медеу или Шымбулаке, - пояснил Сеитов.

На сайте Мисс Казахстан свои заявки оставили более 3 тыс.человек. По оценкам организаторов, на кастинг в Алматы пришли свыше 500 человек, из них в итоге номера и возможность пройти на встречу с жюри получили 264 девушки. Многие отсеивались на стадии регистрации, поскольку не подходили по росту либо возрасту – по правилам, участвовать в кастинге на Мисс Алматы 2020 могут незамужние девушки в возрасте от 18 до 25 лет, ростом выше 170 см, с гражданством Казахстана, не состоявшие в браке ранее и в настоящее время, без детей, без судимости.

По итогам нескольких туров к апрелю на конкурсе осталось 23 участницы, на данный момент к началу подготовки к показу творческого номера на проекте было 19 красавиц. В ходе репетиций творческого этапа 3 финалистки приняли решение пропустить этот год и воспользоваться правом, по которому можно сообщить о желании в этом году не участвовать до решения жюри и автоматически получить приглашение стать финалисткой в следующем году. Причины у каждой были разные - из-за работы, сложностей с местом жительства, некоторые девушки просто оценили свои возможности в данный момент и решили за год подготовиться лучше.

По словам Совета Сеитова, на данный момент в связи с карантином решения по формату принимаются буквально за один день, приходится быстро все менять. Участницы, в свою очередь, стали более собранными.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!