ПСЖ на битву с "Ливерпулем" потерял одного из своих главных талантов

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Челси" французский коллектив выпустил информацию, что игрок основного состава Брэдли Барколя выбыл примерно на один месяц из-за растяжения связок голеностопа, сообщает Zakon.kz.

23-летний вингер получил травму в ходе ответного матча против "аристократов" в Лондоне. Барколя не доиграл ту встречу и был заменен на 59-й минуте.

В связи с этим Брэдли с большой долей вероятности пропустит предстоящие две игры с "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Форвард в последнее время стал одним из ключевых игроков в составе чемпионов Франции, забивая нужные и ценные голы.

Так, в гостевом поединке против "Челси" Барколя забил один из трех мячей ПСЖ.

Стоимость французского вингера на трансферном рынке составляет 70 млн евро.

Между тем португальский "Спортинг" накануне вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА впервые за последние 43 года.